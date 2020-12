Coronavirus: Speranza, 'stop voli Gb anche da altri Paesi, misura precauzionale'**

20 dicembre 2020 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "C'è una variante del virus riscontrata in Gran Bretagna e il premier Johnson ha parlato di una trasmissione del 70% più significativa. Riteniamo che in via precauzionale, anche per consentire a nostri scienziati di capire e valutare la portata di questo nuovo problema, di fermare i voli provenienti dalla Gran Bretagna e credo misure simili alle nostre saranno assunte anche da altri Paesi nelle prossime ore". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In Mezz'ora in Più.