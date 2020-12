20 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Partiamo dal personale sanitario, da chi è in prima linea contro il virus e poi gli anziani delle Rsa". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In mezz'ora in Più suoi vaccini. "Il primo mese sarà impegnato su questo".