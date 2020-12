20 dicembre 2020 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Io credo che con l'arrivo dei vaccini ci possa essere una ragionata fiducia ma ancora la battaglia va combattuta, non possiamo pensare che sia vinta e il livello di attenzione deve restare molto alto. E' chiaro che siamo in una battaglia ancora aperta". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In Mezz'ora in Più.