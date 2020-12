Toscana: Consiglio regionale si riunisce martedì e mercoledì

19 dicembre 2020 a

Firenze, 19 dic. - (Adnkronos) - Il Consiglio regionale della Toscana è convocato per martedì 22 e mercoledì 23 dicembre. L'ultima seduta del 2020 si terrà nella modalità consueta in questa fase di emergenza sanitaria: mista, con alcuni consiglieri presenti in Aula e altri collegati in remoto. La seduta avrà tempi contingentati: dalle ore 10 alle 13; dalle 15 alle 19 ed eventualmente dalle 21 alla mezzanotte di martedì; dalle 9.30 alle 13, con eventuale prosecuzione nel pomeriggio e la sera di mercoledì.

All'ordine del giorno, una comunicazione del presidente della Toscana, Eugenio Giani sul contributo della Regione alla formazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (per l'accesso al Recovery Fund); la proposta di delibera per la convalida dell'elezione dei consiglieri regionali.

Il Bilancio 2021-23 della Regione, la nota di aggiornamento al Defr 2021 e gli atti di carattere finanziario, collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021, la legge di stabilità per l'anno 2021, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e le disposizioni di carattere finanziario. Sarà all'esame dell'Aula anche il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-23 e, su proposta dell'Ufficio di presidenza, l'istituzione della Commissione istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana.