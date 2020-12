Scrittori: Renato Fucini, nel 2021 un festival nel centenario della sua morte

19 dicembre 2020 a

Vinci (Firenze), 19 dic. - (Adnkronos) - Grandi preparativi a Vinci (Firenze) per la terza edizione del Festival fuciniano. Nel 2021 si celebreranno, infatti, i 100 anni dalla morte dello scrittore e poeta Renato Fucini (Monterotondo, 8 aprile 1843 - Empoli, 25 febbraio 1921), e l'edizione del festival messa in cantiere offrirà molti spunti per approfondire la conoscenza dell'opera dell'autore di "Le veglie di Neri" e "All'aria aperta".

Saranno in programma cinque serate dedicate alle passioni e alle relazioni del Fucini, sempre con uno sguardo fisso alla musica, alla pittura e naturalmente alla letteratura, senza tralasciare una serie di approfondimenti biografici fino all'intimità familiare e mantenendo in tutte le serate il filo diretto con la teatralità e la messa in scena delle sue opere.

Nel mese di gennaio saranno resi noti i dettagli del programma, con gli artisti coinvolti e i luoghi di svolgimento dei cinque importanti appuntamenti. Il taglio del nastro delle Celebrazioni Fuciniane avverrà il 25 febbraio, nel giorno esatto in cui cadrà l'anniversario. Il quinto e ultimo appuntamento invece è già previsto per il 19 novembre