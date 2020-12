Roma: Cento, 'bene assoluzione Raggi, ora sfidiamola per futuro città'

19 dicembre 2020 a

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - “L'assoluzione di Virginia Raggi è una notizia positiva per lei e per quanti ritengono che la battaglia politica si fa non sulle iniziative della magistratura ma sui problemi e diverse soluzioni da mettere in campo. Ora come è giusto che sia il confronto deve tornare sul terreno delle prossime elezioni amministrative". Così Paolo Cento responsabile nazionale Enti Locali di Sinistra Italiana.

“Ora occorre riprendere subito - conclude l'esponente di Leu - il lavoro per una coalizione democratica e progressista alternativa alle destre e al disastro amministrativo e gestionale di questi anni della sindaca e della sua maggioranza M5S”.