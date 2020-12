Recovery: Bellucci, 'Conte fa propaganda sulla pelle dei bambini'

19 dicembre 2020 a

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Lascia indignati che il presidente Conte faccia propaganda anche sulla pelle dei bambini. Da mesi la Bicamerale Infanzia e Adolescenza chiede un'incontro a Conte per mettere a disposizione l'importante lavoro svolto con associazioni ed esperti del settore sui temi della protezione del fanciullo anche in epoca pandemia. Ma dal presidente nessun cenno". Così Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo per Fratelli d'Italia in Bicamerale Infanzia e Adolescenza e commissione Affari Sociali.

"Spiace apprendere che invece di confrontarsi con la Bicamerale, composta da parlamentari di maggioranza e minoranza, abbia incontrato uno strampalato Intergruppo composto solo da parlamentari rossogialli per definire l'utilizzo del Recovery Fund: alla faccia della trasversalità e dell'interesse supremo del minore. In materia di tutela dei più piccoli e delle loro famiglie è vergognosa che venga scelto l'interesse di parte, confrontandosi solo con i propri alleati di governo".