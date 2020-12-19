Montagna: Lombardia, 4,6 mln per lavori straordinari e recupero terrazzamenti (2)

(Adnkronos) - "L'agricoltura di montagna - ha dichiarato l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi - è fondamentale per l'economia e per il territorio lombardo, perché da un lato offre prodotti agroalimentari straordinari che caratterizzano queste zone e dall'altro consente di tutelare aree fragili e prevenire problemi ambientali e idrogeologici". Queste opere "non sono solo di interesse paesaggistico, ma sono parte integrante di una economia locale che permette di evitare lo spopolamento della montagna. Nel prossimo Programma di sviluppo rurale (Psr) intendiamo dedicare un sostegno a queste strutture come elementi essenziali per l'agricoltura in alta quota".

"È necessario semplificare la vita a chi svolge questa attività eroica e siamo intervenuti proprio per offrire infrastrutture adeguate ai nostri agricoltori. Senza muretti a secco e terrazzamenti non avremmo l'olivicoltura sui laghi, i vigneti in Valtellina e Valcamonica, gli agrumi in Alto Garda. Prodotti ormai conosciuti e apprezzati a livello internazionale che generano indotto economico".

"Per valorizzarli al meglio - ha concluso Rolfi - la Regione Lombardia non sta solamente investendo risorse, ma anche promuovendo alleanze economiche sul territorio per garantire un futuro sempre più competitivo all'agricoltura di montagna che ha costi di produzione più alti e che deve puntare sulla distintività e sul racconto del territorio per vincere le sfide globali di questo periodo storico".