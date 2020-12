Milano: polizia sequestra quasi un chilo di droga, tre arresti

19 dicembre 2020 a

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - A Milano, nei quartieri di Bonola e San Siro, la polizia ha arrestato tre persone, un 51enne e due cittadini di origine egiziana di 21 e 25 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le manette sono scattate giovedì 17 dicembre, in due distinti interventi. Alle 18:30, i poliziotti tenevano sott'occhio il 51enne in via Uruguay, luogo dove l'uomo era solito spacciare cocaina. Gli agenti hanno assistito alla cessione di una dose e lo hanno fermato. Nella perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati nove grammi di cocaina e quasi 1.000 euro in banconote da piccolo taglio. Alle 22.30 circa, nel quartiere San Siro, i poliziotti hanno controllato invece i due stranieri pluripregiudicati e non in regola con i documenti per la permanenza in Italia. Inutile il tentativo di fuga. Durante il controllo, gli agenti gli hanno trovato addosso nove panetti di hashish per un totale di 900 grammi.