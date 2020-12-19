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Manovra: senatori Pd, 'Iva al 10% per asporto è scelta opportuna'

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Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "E' importante e positivo che alla Camera venga presentato un emendamento alla Manovra di Bilancio che fissa l’IVA per il delivery e il cibo d’asporto al 10%. Siamo molto soddisfatti che ci sia la condivisione per una scelta che, alla luce della situazione che stiamo vivendo, appare opportuna e che, rivolgendoci al governo, avevamo sollecitato”. Così in una nota i senatori del Pd Mauro Laus, Tommaso Nannicini e Dario Stefàno.

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