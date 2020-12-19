Libia: pescherecci attesi per domani mattina a Mazara, sono a metà navigazione

Mazara del Vallo (Trapani), 19 dice. (Adnkronos) - I due pescherecci mazaresi sono a metà navigazione e arriveranno domani mattina al porto di Mazara del Vallo (Trapani) tra le otto e le dieci. Lo conferma all'Adnkronos la moglie di un pescatore che questa mattina ha sentito il marito via radio. "Sono a metà percorso - ha detto - e sono attesi qui domani mattina". Anche dal Comune di Mazara confermano che la nave arriverà "tra le otto e le dieci" di domani mattina.