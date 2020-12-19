Coronavirus: in Toscana 540 nuovi casi positivi e 25 decessi (4)

(Adnkronos) - Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 91,6 x100.000 residenti contro il 112,5 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (188,8 x100.000), Firenze (114,5 x100.000) e Pisa (92,6 x100.000), il più basso a Grosseto (36,5 x100.000).
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