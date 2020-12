Coronavirus: Iacopo Melio in ospedale ironizza, 'Mi sono ammalato per andare in vacanza...'

19 dicembre 2020 a

Firenze, 19 dic. - (Adnkronos) - "È da un anno che non vado in vacanza per non ammalarmi, e alla fine mi sono ammalato per andare in vacanza..." Così, con un filo di ironia, Iacopo Melio, 28 anni, fondatore della onlus #vorrei prendereiltreno, che si batte per i diritti dei disabili e non solo, ha annunciato il suo ricovero per Covid nell'ospedale di Empoli (Firenze).

Era stato lo stesso Melio, consigliere regionale dallo scorso settembre, capolista Pd a Firenze eletto con una valanga di preferenze (11.223 per la precisione), ad annunciare giovedì sera di essere positivo al coronavirus. E subito la sua bacheca Facebook si era riempita di migliaia di messaggi di sostegno: da "Forza Iacopo" a "Siamo tutti con te", fino a "Vincerai anche questa battaglia".

E dal suo letto "dall'hotel più in voga di Empoli" Iacopo Melio ha risposto così sui social: "grazie a tutti, di cuore, per l'ondata di affetto che mi state dimostrando. Non riuscirò mai a rispondervi, ma vi abbraccio con la mascherina in attesa di toglierla dopo 'il tagliando', perché passerà anche questa". Il post su Facebook è accompagnato da una foto che mostra la parete bianca di una stanza di ospedale, con lo schermo di un televisore appeso, con il canale sintonizzato su "Propaganda Live", il programma di Zoro (Diego Bianchi) su La7. E a questo proposito Iacopo ironizza ancora: "Caro Diego, non so più che inventarmi per farmi invitare da te a Propaganda!". La foto mostra anche il letto con una coperta di panno rosso e un tavolino con sedia.