Ardian: partnership con Guenegan per acquisto quota maggioranza in Ad Education

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Ardian, società di private equity leader a livello mondiale, annuncia l'acquisizione di una quota di maggioranza di Ad Education insieme a Kevin Guenegan, fondatore e Ceo del gruppo, e al management team. Fondata nel 2009, Ad Education è una piattaforma leader in Europa nel campo dell'istruzione superiore, in particolare nelle Arti Creative, che insegna a più di 15.000 studenti in 12 scuole in 36 campus in Francia, Italia, Spagna e Germania. Ad Education copre 4 sotto-segmenti principali: Design & Arti Grafiche, Media & Digitale, Audiovisivi e Cultura & Lusso. Negli ultimi 10 anni, il Gruppo si è affermato come leader francese nei suoi principali settori educativi, dopo una continua crescita organica e un'espansione di successo, e come piattaforma europea dopo le acquisizioni in Italia, Spagna e Germania.

Nell'ambito della partnership con Ad Education, Ardian sosterrà Kevin Guenegan e il team nel velocizzare la crescita organica ed esterna e nel rafforzare la sua strategia di diversificazione geografica. Grazie alla sua solida esperienza nel settore dell'istruzione e al suo network internazionale, Ardian detiene le risorse finanziarie e umane per identificare e cogliere le opportunità di crescita e quindi sostenere AD Education nel suo ambizioso piano di crescita.

"Siamo felici di questa ambiziosa partnership con Kevin Guenegan e il suo management team, che ci permette anche di investire in un progetto di crescita nell'istruzione, un settore d'investimento attraente con un reale impatto sociale", sottolinea Philippe Poletti, Presidente di Ardian France, membro del Comitato Esecutivo e responsabile di Ardian Buyout.