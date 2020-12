Toscana: Giani, '27/12 600 vaccini anti Covid distribuiti in 12 ospedali della regione'

18 dicembre 2020 a

Firenze, 18 dic. - (Adnkronos) - "Oggi è anche il giorno della speranza, perchè ho avuto comunicazione che i primi 600 vaccini arriveranno tra 9 giorni, il 27 dicembre, e saranno destinati agli operatori sanitari. Arriveranno alle 7 di mattina a Careggi e noi li distribuiremo nei 12 punti di vaccinazione che abbiamo preordinato: gli ospedali dei capoluoghi di provincia più a Firenze Torregalli (oltre a Careggi) e l'ospedale di Empoli. Noi manderemo 50 vaccini per ciascuno ospedale. Saranno 6 donne e 6 uomini in ogni presidio ad essere vaccinati per primi: quattro medici, 4 infermieri e 4 oss. E' un modo quello del vaccino per vivere una dimensione che si amplierà nei primi giorni di gennaio e porterà ad utilizzare i 116.420 vaccini che ci sono stati assegnati per la prima fase; forse ne avremo anche 10mila in più secondo le ultime notizie di questa sera". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in una diretta Facebook.