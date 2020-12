18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Siamo convinti, anche in base ai dati, che la scuola non sia un focolaio di contagio ma tutto quello che ruota attorno alla scuola deve avere un'organizzazione flessibile perché città grandi, medie e piccole hanno esigenze e problemi completamente diversi". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.