Scrittori: Dan Brown, Robert Langdon sarà protagonista di sesto romanzo (2)

18 dicembre 2020

(Adnkronos) - Per il resto, Dan Brown spiega di aver voluto scrivere questa newsletter ai lettori "durante questi tempi difficili" per inviare "i miei più sentiti ringraziamenti" e auguri per le festività natalizie e di fine anno.

Dan Brown coglie poi l'occasione per ringraziare per "la incredibilmente calorosa accoglienza" che ha avuto il suo ultimo libro, uscito a settembre scorso in tutto il mondo e destinato in primo luogo ai bambini: "La Sinfonia degli animali"(Rizzoli), che combina musica e scrittura per una nuova generazione di lettori, usando le tecnologie più avanzate per coinvolgerli nella lettura. "È stato divertente scoprire che tanti sono così giovani nel cuore", commenta Dan Brown.