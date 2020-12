Ponte Albiano: presentato il piano commissariale per il ripristino della viabilità (4)

18 dicembre 2020 a

(Massa Carrara) - Nelle more della ricostruzione del ponte, il piano prevede la realizzazione di rampe provvisorie all'Autostrada A12. Tra le due diverse soluzioni possibili è stata condivisa quella che risulta più efficace in termini di percorso alternativo per la viabilità tra Albiano Magra e Aulla. In particolare si tratta del collegamento diretto della Ss330 a Ceparana con la A12 tramite rampe di ingresso e uscita. I vantaggi di questa soluzione riguardano: fattibilità nel pieno rispetto delle norme di sicurezza; un iter autorizzativo semplificato; sostanziale riduzione dei tempi dei percorsi alternativi; pedaggio gratuito per i residenti.

Le rampe saranno pronte in 4 mesi, con l'avvio dei lavori previsto a febbraio 2021 e il completamento a maggio 2021. Il valore di investimento dell'opera è pari a circa 3,5 milioni di euro.