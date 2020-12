Ponte Albiano: presentato il piano commissariale per il ripristino della viabilità (3)

18 dicembre 2020 a

(Massa Carrara) - Per quanto riguarda la rimozione delle macerie, il progetto è in fase di integrazione sulla base delle prescrizioni del Ctu del Tribunale di Massa Carrara che prevedono, tra le altre cose, la conservazione di alcuni elementi e la ricostruzione di circa 30 metri di viadotto in luogo diverso, ai fini della prosecuzione delle indagini.

Nei prossimi giorni il progetto sarà nuovamente inviato per l'approvazione al Ctu che indicherà tempi e modalità di esecuzione.

Gli interventi di rimozione avranno una durata prevista in circa 4 mesi dall'avvio e costituiranno un cantiere autonomo e separato rispetto al cantiere del nuovo ponte, pertanto saranno minimizzate le interferenze. Il costo dell'operazione è pari a 3,6 milioni di euro.