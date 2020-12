Ponte Albiano: presentato il piano commissariale per il ripristino della viabilità (2)

18 dicembre 2020 a

a

a

(Massa Carrara) - Nel dettaglio, il nuovo cronoprogramma riduce di 8 mesi i tempi inizialmente previsti per la ricostruzione del ponte, come fortemente richiesto dalla Regione Toscana, dal Comune di Aulla e dal Territorio. La progettazione definitiva è fase di ultimazione ed è possibile prevedere la chiusura della Conferenza dei Servizi per metà gennaio.

A seguire sarà avviata la progettazione esecutiva, in contemporanea alle attività preliminari (bonifica ordigni bellici e monitoraggio ambientale) che saranno ultimate entro febbraio in modo da poter avviare il cantiere entro marzo 2021. Il termine dei lavori e l'apertura al traffico è prevista a marzo 2022. L'investimento complessivo è pari a 23,8 milioni di euro.

Il nuovo ponte sul fiume Magra, a monte di quello attuale, avrà un tracciato pressoché rettilineo. Composto da quattro campate con luci di circa 54 m + 90 m + 90 m + 54 m per una lunghezza complessiva di circa 288 m, ospiterà una carreggiata stradale costituita da due corsie di larghezza pari a 3.50 m, completate da banchine di larghezza pari a 1.25 m, oltre a due piste ciclopedonali poste su entrambi i lati, per una larghezza totale di 16.90 m. Le pile e le spalle saranno realizzate in calcestruzzo armato su fondazioni profonde anch'esse in cemento armato. L'impalcato sarà realizzato in struttura mista acciaio-calcestruzzo costituito da travi in acciaio ad altezza variabile con sovrastante soletta in cemento armato.