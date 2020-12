Ponte Albiano: presentato il piano commissariale per il ripristino della viabilità

18 dicembre 2020 a





Aulla (Massa Carrara), 18 dic. -(Adnkronos) - Il nuovo Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione del ponte di Albiano Magra, Fulvio Maria Soccodato, ha presentato oggi in videoconferenza, presso il Comune di Aulla (Massa Carrara), il piano commissariale. Il ponte è crollato lo scorso 8 aprile.

Sono intervenuti la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Aulla Roberto Valettini.

Il piano è il risultato di un rilevante lavoro di condivisione con il territorio svolto dal Commissario Straordinario insieme agli Enti locali nelle scorse settimane, al fine di individuare le soluzioni migliori per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Nel complesso riguarda tre interventi, per un valore complessivo di investimento pari a oltre 30 milioni di euro e 17 mesi per il completamento.