Mutui online: quanto sono vantaggiosi

18 dicembre 2020 a

a

a

(Milano 18/12/2020) - Milano 18/12/2020 - Quando si parla di mutui, si fa riferimento a finanziamenti che sono destinati alla ristrutturazione o all'acquisto di una casa. Fino a poco tempo fa, esisteva una sola strada che si poteva percorrere per richiedere e vedersi concedere un mutuo per la casa: era necessario, infatti, contattare un broker o un istituto di credito per poi tentare di negoziare la soluzione più vantaggiosa. Ebbene, ora è tutto cambiato grazie all'introduzione dei mutui online, finanziamenti accessibili in breve tempo grazie a Internet. Le caratteristiche di un mutuo online sono le stesse di uno normale, ma in più ci sono dei vantaggi che meritano di essere presi in considerazione.

Tutti i vantaggi garantiti da un mutuo online

La comodità è un altro fattore che non si può sottovalutare quando si prendono in esame i benefici offerti dal web, anche se di ragioni per puntare su un mutuo online ce ne sono ancora. Per esempio l'opportunità di trovare il mutuo più adatto alle proprie esigenze, calcolato su misura. Inoltre, meritano di essere citati i tassi di interesse più vantaggiosi, concepiti in maniera specifica per Internet. La convenienza economica è una delle caratteristiche più significative dei mutui online. I costi di gestione da parte delle banche online sono più bassi, e ciò si traduce in vantaggi notevoli per i clienti.

Che cosa bisogna fare per richiedere un mutuo online

La sicurezza di un mutuo online è la stessa che viene garantita da un mutuo tradizionale: non si corrono rischi di alcun genere sotto questo aspetto e si può essere certi di avere a che fare con realtà di comprovata affidabilità. Insomma, non c'è nessun timore per chi è chiamato a fornire informazioni personali.

I finanziatori diretti e i broker

Sono due i soggetti in cui ci si può imbattere nel momento in cui si inoltra la richiesta di un mutuo online: il finanziatore diretto e il broker. Il finanziatore diretto, come il nome lascia intuire, è il soggetto da cui il prestito viene erogato. Quasi sempre i finanziatori diretti non sono altro che istituti di credito, i quali mettono a disposizione dei propri clienti una certa gamma di programmi tra cui è possibile scegliere. Il broker, invece, svolge la funzione di un intermediario specializzato: il suo compito è quello di ottimizzare la richiesta di mutuo e compararla con le tante offerte di istituti di credito e banche. In sostanza il broker è tenuto a trovare la corrispondenza più vantaggiosa tra la quotazione di un mutuante e la richiesta di chi desidera accendere un mutuo.

Gli strumenti per il calcolo dei preventivi

In Rete si possono trovare diversi strumenti per il calcolo dei preventivi: si tratta di comparatori di mutui che, in tempi immediati, confrontano i preventivi proposti dagli istituti di credito più conosciuti nel nostro Paese. Questo vuol dire che nel giro di pochi secondi si ha la possibilità di visualizzare un elenco di mutui vantaggiosi, ognuno dei quali con una rata su misura. A quel punto ci si può prendere tutto il tempo che si desidera per valutare ognuna delle proposte e cercare di capire quale sia la migliore.

La proposta di Widiba

Chi si rivolge a Widiba ha la possibilità di usufruire del servizio di calcolo mutuo online in un batter d'occhio: un'opportunità da cogliere al volo. Proprio come avviene con un conto corrente on line senza spesa, anche con un mutuo online i tempi sono rapidi, ma senza che questo vada a compromettere la sicurezza o l'affidabilità delle soluzioni proposte. Insomma, che si tratti di un mutuo o di un conto online, si risparmia un sacco di tempo e, di conseguenza, un bel po' di denaro, visto che è sufficiente disporre di una connessione a Internet per visualizzare tutte le offerte con un solo clic.

Dati di contatto

https://www.widiba.it

Numero Verde 800 22 55 77