Milano: trascinano donna fuori da auto e scappano, arrestata coppia rapinatori

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Un coppia di rapinatori, 37 anni lui e 28 anni la compagna, è stata sottoposta a fermo dalla polizia per una violenta rapina ai danni di una donna commessa a Milano lo scorso 15 dicembre. I due - lui è evaso dai domiciliari - hanno preso la vittima per i capelli trascinandola fuori dall'auto con forza, per poi caricarvi alcune valigie e scappare a forte velocità da via Vespucci. La polizia li ha incastrati con il localizzatore dello smartphone della vittima rimasto sull'auto, che ha consentito ai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, di tracciarne lo spostamento oltre il confine svizzero.

Le ricerche dell'auto e dei fuggitivi in Svizzera hanno permesso alle autorità locali di rintracciare la coppia in un'area di servizio a circa 20 chilometri dall'uscita della galleria del San Gottardo, nel cantone Uri. All'atto della riconsegna dei due italiani alle autorità di polizia, oggi gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno eseguito il provvedimento di fermo, portandoli in carcere a Como.