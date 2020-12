Il 18 dicembre a Mentana arriva DecòOgni mercoledì sconto del 10% per tutti a tutte le ore

18 dicembre 2020 a

(Roma, 18 dicembre 2020) - Roma, 18 dicembre 2020 – Continuano le aperture nella Città Metropolitana di Roma per Multicedi. Venerdì 18 dicembre, a Mentana, in via Gaspare Spontini 52, l'azienda di distribuzione originaria della Campania inaugura un nuovo punto vendita del format Supermercati Decò. Oltre a tutta la convenienza tipica della proposta di Decò, esso presenta una particolare forma di offerta: ogni mercoledì, fino al 30 giugno 2021, i clienti possono usufruire di uno sconto del 10% a tutte le ore.

Con 600mq e 7000 referenze trattate, il punto vendita presenta un assortimento ispirato ai consumi del territorio: dai latticini al caffè, passando per una selezione di vini locali.

All'ingresso del punto vendita, i clienti sono accolti da un angolo bar. Si prosegue con l'ortofrutta, reparto nel quale rivivono colori tipici di alcuni importanti localismi. Nella struttura dei Supermercati Decò di Mentana le isole del fresco tipiche dell'insegna sono centrali: ampio spazio è dato a salumeria, macelleria self e assistita e panetteria, la quale sforna pane caldo tutti i giorni, ma anche pizze al taglio, prodotti di rosticceria e friggitoria. La gastronomia con cucina è attrezzata per permettere al cliente di scegliere soluzioni per un pasto veloce, grazie a una curata selezione di piatti pronti caldi e freddi. Completa il mosaico una fornita cantina.

Altra particolarità del nuovo punto vendita di Mentana è il circuito di segnaletica digitale interna, che permette al personale non solo di gestire al meglio le attese, ma anche di comunicare con il cliente veicolando messaggi promozionali e istituzionali utili a vivere l'esperienza di spesa e scoprire il mondo di Decò.

Per il mese di dicembre, Supermercati Decò di Mentana osserverà fino al sabato un'apertura continuata (dalle 8 alle 20) e un orario ridotto (dalle 8 alle 13) alla domenica.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Stando agli ultimi dati Nielsen - GNLC di settembre 2020, Multicedi è leader GDO in Campania con una quota di mercato del 18,21%, considerando tutti i format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. La quota sale al 22,80% nel mercato che considera soltanto Iper, Super e Liberi Servizi. Nel 2019, ha registrato un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebón. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie.

Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VéGé per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

