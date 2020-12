Firenze: misure anti assembramento nelle strade dello shopping, sensi unici pedonali

18 dicembre 2020 a

Firenze, 18 dic. - (Adnkronos) - Istituzione di sensi unici pedonali nelle principali vie commerciali della città, via Gioberti pedonale, potenziamento dei controlli e divieto di consumo di alcol nelle zone a maggiore rischio di assembramento. Sono i punti principali contenuti nell'ordinanza firmata dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, e valida per la giornata di domani, sabato 19 dicembre, dalle ore 14 alle 20, e per domenica 20 dicembre dalle 10 alle 20.

“Abbiamo concordato in sede di Cosp queste misure – ha spiegato l'assessora alla sicurezza Benedetta Albanese – per prevenire affollamenti in un week end prenatalizio particolarmente a rischio. Ma l'attenzione delle persone a rispettare il distanziamento e ad utilizzare tutti i dispositivi anticontagio è l'arma principale: per questo rinnoviamo l'appello a fare uno shopping consapevole”

L'ordinanza contiene una serie di misure per prevenire gli assembramenti condivise durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che, presieduto dal prefetto Alessandra Guidi, si è riunito ieri.