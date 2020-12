Fca-Psa, Elkann: "Dopo fusione Manley 'Head of Americas"

18 dicembre 2020 a

a

a

Torino, 18 dic. (Adnkronos) - Una volta completata la fusione tra Fca e Psa con la nascita di Stellantis, Mike Manley, attuale ad di Fca, sarà 'Head of Americas'. Lo ha annunciato il presidente di Fca, John Elkann nella lettera ai dipendenti sottolineando che Manley lavorerà al fianco di Carlos Tavares che diventerà il ceo della nuova società.

''Mike Manley svolgerà un ruolo fondamentale nel futuro successo di Stellantis - ha sottolineato Elkann - continuando a mettere a disposizione la sua grande esperienza, l'energia e la determinazione per rendere Stellantis l'azienda straordinaria che siamo certi sarà''.

''Manca ormai poco al giorno della creazione di Stellantis, che segnerà l'inizio di un nuovo capitolo per noi'', ha sottolineato Elkann in una lettera ai dipendenti in cui ricorda che '' è stato concordato che Carlos Tavares diventerà il ceo della nuova società e che Mike Manley svolgerà un ruolo fondamentale nel futuro successo di Stellantis''

''L'intesa e la comunanza di vedute che si sono instaurate da subito tra Mike e Carlos, frutto anche di un'amicizia lavorativa di lunga data – prosegue Elkann - si sono rivelate fondamentali durante ogni fase delle trattative con Groupe Psa e continueranno ad esserlo in futuro''

''Mike fin dall'inizio si è fatto promotore del potenziale straordinario che questa fusione ha di cambiare le dinamiche del settore, ha dato impulso all'intero processo e al fantastico lavoro fatto dai team di Fca in collaborazione con le loro controparti in Psa, che presto saranno i nostri colleghi, da prima dell'annuncio della fusione, un anno fa, fino ad oggi, esattamente dodici mesi dopo'', aggiunge.

''Le sfide che come gruppo abbiamo dovuto affrontare negli ultimi anni sono state incredibilmente dure, il 2020, un anno che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, ha richiesto a tutti noi di reinventare il nostro modo di lavorare'' e con il contributo di tutti la performance di Fca ha raggiunto ''i massimi livelli'' e ora sta entrando in una ''nuova ed entusiasmante era, forte di una grande solidità'', scrive ancora.

''Mike - scrive Elkann - ha assunto il comando della nostra azienda in circostanze tra le più difficili, a causa della terribile e prematura scomparsa di Sergio Marchionne nel luglio del 2018, e ci ha condotti fuori da quei giorni bui, guidandoci con il suo esempio. L'anno successivo, il 2019, ci ha messo alla prova con nuove sfide ma, nonostante ciò, siamo riusciti a concluderlo siglando la nostra storica fusione con Groupe Psa e ottenendo ancora una volta risultati eccellenti''.

''Il 2020, un anno che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, ha richiesto a tutti noi di reinventare il nostro modo di lavorare e, di nuovo, Mike - prosegue - ci ha guidati mettendosi in prima linea, determinato a proteggere voi e il vostro lavoro, stando vicino alle nostre comunità e facendo in modo che, con il contributo di tutti, la performance della nostra azienda raggiungesse i massimi livelli. Il fatto che come Fca stiamo entrando in questa nuova ed entusiasmante era, forti di una grande solidità, lo dobbiamo anche a lui e al suo stile di leadership, incentrato sui valori della diversità, del rispetto e della collaborazione, così come lo dobbiamo a tutti voi, che siete stati capaci di conseguire straordinari successi a ogni livello aziendale''.

''La performance che abbiamo annunciato per il terzo trimestre è stata veramente eccezionale, con risultati record a livello di gruppo e in Nord America. Forse - continua ancora Elkann - non ci dovrebbe sorprendere che Mike, avendo guidato la profonda trasformazione e la straordinaria crescita dei marchi Jeep e Ram, abbia affrontato le grandi sfide degli ultimi due anni senza esitazioni. Siamo stati davvero fortunati ad avere lui come ceo. Pertanto - conclude il presidente di Fca - è con immenso piacere che oggi vi annuncio che una volta completata la fusione, speriamo presto nel prossimo anno – a Mike sarà chiesto di assumere il ruolo di Head of Americas, lavorando al fianco di Carlos e continuando a mettere a disposizione la sua grande esperienza, l'energia e la determinazione per rendere Stellantis l'azienda straordinaria che siamo certi sarà''.