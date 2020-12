Excel Per Tutti: i percorsi formativi per sfruttare al meglio Excel in ambito professionale

18 dicembre 2020 a

a

a

(Milano 18 dicembre 2020) - Milano, 18 dicembre 2020. Tutte le aziende per svolgere al meglio la propria attività e risultare più produttive possibili, devono utilizzare risorse smart e sempre più innovative, necessarie per intraprendere un processo di digitalizzazione che ormai tutte le attività richiedono. È quindi importante avvalersi di programmi che possano aiutarle a gestire al meglio il lavoro e, tra questi, uno dei più utilizzati è senza dubbio Excel.

Si tratta di un foglio di calcolo che consente non solo di elaborare dati e tenere traccia di clienti, fornitori e dipendenti, ma anche soprattutto di incrociare le informazioni, estrarre solo quelle di proprio interesse ed analizzarle grazie all'impiego di apposite funzioni. Aiuta ad automatizzare alcuni processi che altrimenti richiederebbero molto tempo, andando quindi ad impattare negativamente sulla produttività aziendale.

Uno degli aspetti fondamentali per svolgere al meglio il proprio lavoro è quello di avere a disposizione tutti gli strumenti idonei che possano facilitarne ogni fase. In tal senso Excel è uno dei più utilizzati anche per amministrare correttamente le risorse umane, inserendo dati ed informazioni relativi ai dipendenti e alle loro performance professionali.

Inoltre, viene spesso impiegato dal reparto amministrativo-contabile proprio per gestire, mediante la creazione di una cartella elettronica, la contabilità generale aziendale. In questo modo sarà possibile consultare i dati ed aggiornarli ogniqualvolta fosse necessario.

Conoscere Excel per migliorare la gestione della propria azienda

Excel è divenuto un programma irrinunciabile all'interno delle aziende poiché particolarmente versatile e di facile impiego in numerosi settori. Talvolta, però, non si riesce a sfruttarne al massimo il potenziale, riducendone quindi le effettive funzionalità. Per ovviare a questa problematica è nato nel 2018

L'obiettivo è quello di supportare le imprese nello sviluppo del proprio business grazie ad una gestione corretta degli strumenti disponibili andando, così, ad ottimizzare sia le tempistiche del lavoro che i costi ad esso associati.

Utilizzare in modo errato Excel comporta diverse problematiche tra cui un rallentamento dell'attività lavorativa e un dispendio notevole di risorse, che va poi a gravare sul budget.

Dalla formazione alla consulenza aziendale: come sfruttare al meglio le potenzialità di Excel

Il portale Excelpertutti.com offre agli utenti la possibilità di migliore considerevolmente l'utilizzo di questo programma attraverso anche dei

Scegliere di affidarsi a dei professionisti del settore per imparare ad utilizzare al meglio Excel è importante anche per i dipendenti delle aziende che, in tal mondo, saranno sempre aggiornati e potranno svolgere il loro lavoro in modo ancor più produttivo.

Per le imprese che invece necessitano di un servizio di consulenza mirata, viene organizzato un percorso volto innanzitutto ad individuare le necessità aziendali, per poi comprendere se gli strumenti a disposizione per gestirle, possano effettivamente apportare un valore aggiunto al proprio business.

Dopo aver stabilito ciò, è fondamentale capire come organizzare al meglio le informazioni e i dati al fine di conservarli correttamente e poter intervenire in qualsiasi momento per eventuali aggiornamenti. A questo punto è quindi necessario scegliere i mezzi più adatti affinché questo processo sia più lineare possibile.

Imparare, quindi, ad utilizzare tutte le funzionalità di Excel, a seconda delle esigenze, è il punto di partenza per ottimizzare e semplificare l'attività lavorativa.

Per maggiori informazioni

Sito web:

Comunicato a cura di: IMG Solutions per Roberto Serra