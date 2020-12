Delta ed ElectrAssure forniscono a Volkswagen UK Ltd una soluzione di ricarica Ultra-fast per veicoli elettrici per il suo centro di distribuzione e di ispezioni pre-consegna (PDI)

18 dicembre 2020 a

a

a

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 18 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Delta, leader mondiale nelle soluzioni di gestione energetica e termica, ha annunciato oggi la sua collaborazione con ElectrAssure, specialista in stazioni di ricarica per veicoli elettrici, per la fornitura di stazioni di ricarica Ultra-fast, in grado di fornire 100kW, al centro di distribuzione e di ispezioni pre-consegna (PDI) di Volkswagen Group UK Ltd, nel Kent, per far fronte alla crescente domanda di veicoli elettrici nel Regno Unito. L'abilità di Delta nello sviluppare stazioni di ricarica per veicoli elettrici ad alta efficienza energetica e l'esperienza di ElectrAssure nella loro integrazione hanno permesso al centro di distribuzione e PDI di Volkswagen Group UK Ltd di soddisfare i requisiti attuali e futuri di ricarica per veicoli elettrici.

Nick Byrne, responsabile della progettazione e della logistica di Volkswagen Group UK Ltd, ha dichiarato: "Il sistema proposto da ElectrAssure, integrato con le stazioni di ricarica all'avanguardia di Delta, si adatta perfettamente alle nostre esigenze attuali e future. Il nostro centro di distribuzione e PDI ha ora la capacità di gestire molti più veicoli elettrici permettendo ai nostri clienti di usufruire in anticipo dei vantaggi in termini di efficienza e di piacere di guida offerti da tali veicoli".

Loyd Davies, amministratore delegato di ElectrAssure, ha aggiunto: "La tecnologia avanzata e il know-how di Delta nelle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici hanno creato la soluzione ideale per questa applicazione. Il valore e le prestazioni eccezionali delle soluzioni Delta fanno sì che Volkswagen Group UK Ltd disponga di un centro di distribuzione e PDI in grado di soddisfare le proprie esigenze per gli anni a venire".

Commentando questa realizzazione, Vincent Lin, Senior Director di e-Mobility & Smart Energy Solutions Business Development, Delta EMEA, ha dichiarato: "Delta è orgogliosa di lavorare a stretto contatto con Volkswagen Group UK Ltd ed ElectrAssure su questo importante progetto per promuovere insieme la mobilità elettrica. Le nostre soluzioni forniscono alla struttura la potenza e la robustezza necessarie per funzionare con successo, soddisfacendo al contempo l'entusiasmo del mercato britannico per i veicoli elettrici".

In previsione di un interesse sempre maggiore dei clienti verso i veicoli elettrici, gestiti poi dal proprio centro di distribuzione e PDI, Volkswagen Group UK Ltd è stata favorevolmente colpita dalla proposta di ElectrAssure, che ha dimostrato come le stazioni di ricarica Ultra-fast di Delta per veicoli elettrici possano essere facilmente aggiornati da 100 kW a 150 kW. Pertanto, il design modulare del sistema consente al cliente di iniziare oggi con una potenza inferiore a un costo inferiore per un uso limitato, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per un aumento futuro. L'installazione di stazioni di ricarica ad alta capacità può ridurre i costi e la complessità associate all'installazione di un maggior numero di dispositivi di capacità inferiore, motivo per cui le stazioni di ricarica Ultra-fast per veicoli elettrici sono state preferite.

Le soluzioni modulari e flessibili di Delta consentiranno al centro di distribuzione e PDI di Volkswagen Group UK Ltd di adattarsi facilmente a cambiamenti futuri quali l'espansione del sito, l'aggiunta di siti remoti o le modifiche della capacità di fornitura dell' energia elettrica, riducendo al minimo i costi energetici in caso di un futuro upgrade. Ciò garantisce a Volkswagen Group UK la tranquillità che deriva dalla consapevolezza che le soluzioni fornite tramite ElectrAssure saranno in grado di soddisfare le proprie esigenze di ricarica e di stoccaggio energetico necessarie per almeno i prossimi dieci anni.

Le soluzioni Delta per l'infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici includono non solo le stazioni di ricarica stesse, ma anche un sistema di stoccaggio energetico (ESS) e un sistema di gestione del sito (SMS). Poiché i requisiti e i tempi di ricarica dei veicoli elettrici sono difficili da misurare e gestire in anticipo, per garantire l'affidabilità della rete elettrica , la disponibilità del servizio e ottimizzare l'efficienza operativa, il sistema ESS di Delta offre una erogazione diretta di rete per evitare problemi di fornitura elettrica o sanzioni per un utilizzo eccessivo. Il sistema SMS di Delta monitora e controlla i sistemi di ricarica mentre il controller ESS è integrato al sistema di gestione energetica di livello superiore.

Informazioni su Delta

Fondata nel 1971, Delta è provider mondiale nel settore degli alimentatori switching e dei prodotti per la gestione termica con un ricco portafoglio di sistemi e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico nei settori di automazione industriale ed edile, telecomunicazioni, infrastruttura dei data center, ricarica di veicoli elettrici, energia rinnovabile e visualizzazione e stoccaggio dell'energia per promuovere lo sviluppo della produzione intelligente e delle città sostenibili. In qualità di "cittadino aziendale" di livello mondiale guidato dal motto "Innovare, risparmiare e proteggere l'ambiente per garantire un futuro migliore", Delta sfrutta le sue competenze chiave nel campo dei componenti elettronici di alimentazione ad alta efficienza e il suo modello di business con CSR integrata per affrontare i principali problemi ambientali, come il cambiamento climatico. Delta offre servizi ai clienti tramite i suoi uffici vendite, centri di ricerca e sviluppo e impianti di produzione distribuiti in quasi 200 sedi in 5 continenti.

Nel corso degli anni, Delta ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per i successi di business, le tecnologie innovative e l'impegno per la responsabilità sociale d'impresa (CSR). Dal 2011, Delta è stata inclusa nel Dow Jones Sustainability™ World Index (DJSI World) per 9 anni consecutivi. Delta è stata inoltre scelta da CDP per il suo ruolo di leadership nella lotta ai cambiamenti climatici per il 3° anno, nel 2019.

Per ulteriori informazioni su Delta, visitare il sito Web www.delta-emea.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1387309/Delta_and_ElectrAssure.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1177354/Delta_Electronics_Logo.jpg