Coronavirus: Svizzera, 4.478 nuovi contagi, superati i 6mila morti (2)

18 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos/ats) - Attualmente 33.766 persone si trovano in isolamento, mentre altre 36.124 entrate in contatto con loro sono state messe in quarantena. A queste se ne aggiungono 393 di ritorno da un Paese a rischio e a loro volta poste in quarantena.

In Ticino si sono registrati 238 nuovi casi per un totale di 20.201, indicano le autorità aggiornando la situazione. Il bilancio delle vittime sale a 688 (+6). Nei Grigioni, la pagina web dedicata all'evoluzione del coronavirus parla di 123 infezioni in 24 ore (7005 totali). Si registra un ulteriore morto: i decessi da febbraio diventano 125.