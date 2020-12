18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Raggiunto un accordo in extremis in Cdm sulla questione ristori su cui c'è stato il pressing della ministra Iv, Teresa Bellanova. A quanto apprende l'Adnkronos è stata inserita una norma per ristori immediati a ristoranti e bar. Un impegno, viene sottolineato da fonti di governo, che era stato assunto dall'esecutivo anche in sede di Stato-regioni.