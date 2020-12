Coronavirus: Conte, 'zona rossa dal 24 al 6 festivi e prefestivi, no spostamenti tra regioni'

18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - L'Italia sarà "zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Sarà vietato ogni spostamento tra le regioni". Lo dice il premier Giuseppe Conte riassumendo le misure del nuovo decreto. Il premier specifica che i giorni 'rossi' sono il 24, 25, 26 e 27 dicembre ed inoltre il 31 dicembre e 1,2, 3 gennaio e di nuovo il 5 e 6 gennaio.

"Si esce solo per lavoro, necessità e salute. E' possibile però ricevere nella propria abitazione sino a due persone non conviventi dalle 5 alle 22 e portare anche figli minori di 14 anni che sono esclusi dal computo, chi ha disabilità o conviventi non autosufficienti. Questa -ha detto Conte- è una misure pensata per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo".

Quindi sono poi consentite le attività motorie e sportive individuali all'aperto. Chiusi esercizi commerciali, centri estetici, bar e ristoranti tranne che per asporto fino alle 22 e per consegne a domicilio. Aperti i supermercati, gli alimentari, i tabacchi, le edicole, le farmacie e parafarmacie, i parrucchieri e i barbieri. Chiese aperte fino alle 22 per le funzioni religiose.