Roma, 18 dic. (Adnkronos) - La pandemia "provocherà incertezze anche l'anno prossimo, con pesanti conseguenze forse anche nel 2022". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo in videocollegamento all'evento 'Nuovo bilancio e Next Generation EU: un piano europeo per far ripartire l'Italia'.