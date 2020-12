Cinema: un corto per ricordare Willy Monteiro, il giovane eroe ucciso a Roma (2)

18 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Il fondatore di Side Academy, Stefano Siganakis, è orgoglioso del progetto. "Volevamo parlare di razzismo e bullismo, la storia di Willy ci ha commosso -spiega- Abbiamo creato un racconto per immagini, ambientato in un mondo alieno, dove c'è chi è diverso dagli altri e per questo viene bullizzato e picchiato. Ma abbiamo cancellato la violenza cruda, quando inizia il pestaggio si apre un altro mondo. La svolta è quando il protagonista capisce che sta creando lui stesso il mostro, infatti più lo picchia più diventa grande e spaventoso, ed ecco la rivelazione: sarà il suo semplice abbraccio a sconfiggerlo".

Il progetto sarà presentato ufficialmente domani, 19 dicembre, in occasione dell'Open day alla 'Bocconi' della creatività di Verona. L'evento sarà in parte in presenza e in parte live streaming: solo 30 studenti potranno partecipare, gli altri saranno connessi on line. Le iscrizioni all'anno accademico 2020/2021 apriranno il 21 dicembre per permettere agli studenti di approfittare di una agevolazione speciale pensata per l'emergenza Covid. Per presentare i corsi e il progetto dedicato a Willy ci sarà anche Sarah Arduini: "Sono orgogliosa di lavorare a questa iniziativa - dice - che permette di usare gli strumenti del 3D a fini educativi. La tragedia di Willy mi ha scosso personalmente, certi episodi non dovrebbero mai accadere".