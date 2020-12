Associazione The Game vince Premio Asi Sport&Cultura, sezione 'impiantistica'

18 dicembre 2020 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Il Premio ICS-Impiantistica e Promozione Sportiva - promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo, partner istituzionale dell'evento Sport&Cultura organizzato da Asi - è stato vinto dall'Associazione Sportiva Dilettantistica The Game, fondata da Massimiliano Serena, per aver avuto l'idea di creare un punto di aggregazione basato sullo sport in uno dei quartieri più degradati di Genova e lo ha raccontato durante il premio. Con questo centro sportivo si sono volute premiare anche tutte le realtà legate all'impiantistica sportiva e che sono oggi in uno stato di crisi derivante dal periodo emergenziale.

La scelta su The Game è stata fatta anche per un ulteriore motivazione: la palestra è a poche centinaia di metri dal Ponte Morandi, con i locali, sfiorati dai detriti, che sono divenuti una base operativa dei Vigili del Fuoco nel periodo di maggiore crisi.