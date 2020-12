Toscana: Giani, 'per almeno 4 giorni zona gialli, non abbassiamo la guardia'**

18 dicembre 2020 a

a

a

Firenze, 18 dic. - (Adnkronos) - "E' ufficiale, dopo aver parlato con il ministro Speranza: la Toscana torna in zona gialla tra sabato e domenica. E da domenica lo saremo finchè non arriveranno quei provvedimenti nazionali annunciati questa sera dal presidente Conte e che interesseranno il periodo che va dalla vigilia di Natale in poi. Per almeno 4 giorni la Toscana sarò zona gialla: naturalmente ciò non significa abbassare la guardia. Invito tutti i cittadini a continuare ad avere comportamenti virtuosi". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in una diretta Facebook.