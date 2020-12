Toscana: Giani, 'da domenica zona gialla, traguardo raggiunto con molti sacrifici'**

18 dicembre 2020 a

a

a

Firenze, 18 dic. - (Adnkronos) - "La Toscana sarà zona gialla da domenica 20 dicembre. Per arrivare fino a qui abbiamo sacrificato molto: lavoro, affetti e abitudini. Ma siamo oggi una delle regioni con il più basso tasso di nuovi positivi. Per non vanificare gli sforzi, manteniamo la Toscana sicura evitando gli assembramenti e indossando la mascherina. Forza, Toscana!" Lo ha scritto il presidente della Regione, Eugenio Giani, su Facebook.