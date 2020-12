Recovery: Zingaretti, 'non si gestisce con egoismi di chi alza dito e solleva problemi'**

18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Noi spingiamo per coinvolgere il Paese, per dare coerenza alle parole alla base del Recovery fund, che non può essere gestito in una quotidianità e una miopia di egoismi per cui tutti sono bravissimi ad alzare il dito e sollevare problemi, e pochi si cimentano con la complessità della sfida che abbiamo davanti". Lo ha detto Nicola Zingaretti all'incontro degli Europarlamentari Pd sul Recovery.