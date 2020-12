Dl ristori: Casellati, 'mi auguro non si legiferi mai più così'**

18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Sono consapevole che stiamo attraversando una situazione eccezionale, ma mi auguro che non si proceda più nel legiferare come nel decreto-legge Ristori. Abbiamo vissuto una concatenazione di ben quattro provvedimenti a contenuto plurimo confluiti in un unico testo attraverso emendamenti e subemendamenti governativi. Non solo la lettura è stata difficile, ma anche il vaglio di ammissibilità degli emendamenti". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati nel suo discorso alla stampa parlamentare.