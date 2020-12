Coronavirus: Gualtieri, 'pieno sostegno a chi subirà danni da nuove regole'**

18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - "La tutela della #salute resta la priorità del Governo. Per questo il CdM vara nuove regole più restrittive per contenere i contagi durante le feste. Daremo pieno sostegno agli esercizi commerciali che subiranno danni economici. Affrontiamo questi ulteriori sacrifici insieme". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri dopo il cdm che ha varato le nuove misure per le festività.