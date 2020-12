18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Come anticipato dall'Adnkronos, il governo ha confermato la possibilità, nel periodo delle feste, di spostarsi per far visita ai parenti più stretti. La deroga però riguarda solo due persone. Inoltre, viene confermato che sono esclusi dal conteggio gli under 14. Questo comporterà anche una piccola concessione sulla possibilità di vedere i nonni.