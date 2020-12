Coronavirus: Conte, ''vaccino day' europeo entro 2020'**

18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Ci stiamo orientando per un 'vaccino day' europeo entro la fine di questo mese, dunque entro l'anno, un giorno nel quale sarà inaugurato il piano vaccinale. Questa è una bella cosa, è molto bello che gli Stati membri non procedano ognuno per proprio conto ma tutti insieme". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento all'evento 'Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l'Italia'.