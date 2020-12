Coronavirus: Bellanova, 'qualcosa non ha funzionato, cambiare passo'**

18 dicembre 2020 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Se siamo alle prese con un altro Dl per ulteriori restrizioni tra Natale e Capodanno è segno evidente che quanto deciso finora non ha funzionato come doveva". Così la ministra Teresa Bellanova, all'uscita dal Senato dove era in corso la votazione sul Decreto Sicurezza.

"E' la ragione per cui più volte ho detto che qualsiasi decisione politica deve avvenire alla luce non solo dei dati, ché quelli li conosciamo tutti, quanto delle valutazioni chiare della comunità scientifica. L'ultimo Decreto è del 3 dicembre. Adesso se ne sta scrivendo un altro. Rivedendo indicazioni che avevano già orientato il Paese e i cittadini".

"Penso che bisognerebbe anche su questo cambiare passo. E in ogni caso è bene sapere che ad ogni decisione, si deve accompagnare la quantificazione esatta dei ristori. Che ritengo non possa essere meno del cento per cento”.