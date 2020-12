17 dicembre 2020 a

a

a

Washington, 17 dic. (Adnkronos) - Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden nominerà la nativa americana Deb Haaland, deputata democratica del New Messico, a capo del ministero che si occupa della conservazione delle terre federali e delle risorse naturali, oltre che dei programmi per le minoranze etniche. Lo riferiscono media americani. E' la prima volta che una nativa americana entra a far parte del governo americano.