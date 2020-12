Toscana: Giani, 'Quello alla connettività è un diritto costituzionale' (2)

17 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "Dall'indagine che abbiamo condotto emerge che c'è un buon grado di innovazione digitale nel sistema scolastico toscano, ma che adesso è il caso di accelerare per le nuove esigenze dettate dalla pandemia e di mettere tutti all'altezza delle nuove esigenze. L'80% dei plessi scolastici hanno dotazioni adeguate o soddisfacenti - ha spiegato Giani - Ciò significa però che il 20% non le ha. Vogliamo quindi garantire a tutti gli studenti un buon diritto di accesso agli strumenti indispensabili per la loro formazione scolastica. E anche per l'80% c'è una questione di qualità delle connessioni, che va quindi implementata".

E' stata poi la volta dell'assessora regionale all'istruzione, Alessandra Nardini, che ha sottolineato come "sappiamo bene che le studentesse e gli studenti stanno pagando un prezzo altissimo a causa della pandemia e che c'è il rischio che le disuguaglianze socio economiche, territoriali e di opportunità, aumentino".

"La didattica a distanza è uno strumento oggi necessario per permettere la prosecuzione dell'insegnamento, pur sapendo bene che non può sostituire la didattica in presenza; per rendere possibile alle studentesse e agli studenti toscani questa modalità di didattica è necessario garantire a tutte e tutti dispositivi e connessione di qualità - ha sottolineato Nardini - Da questo punto di vista l'intervento della Regione sulla connettività degli istituti scolastici che stiamo presentando, ha proprio l'obiettivo di superare le criticità e disparità terrioriali che ancora permangono; questo è un investimento per scuole più moderne che sarà un ulteriore valore aggiunto per tutto il sistema scolastico regionale che resterà anche dopo la pandemia. Non vogliamo lasciare indietro nessuna studentessa e nessuno studente: quello alla connettività fa parte del diritto allo studio".