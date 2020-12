17 dicembre 2020 a

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - A Milano la situazione è "tranquilla" e al momento non si registrano danni né criticità da rilevare, a circa un'ora dalla scossa di terremoto magnitudo 3.8 che è stata avvertita in tutta la provincia. Lo spiegano dalla centrale operativa i vigili del fuoco che per ora, raccontano, hanno ricevuto solo poche chiamate di cittadini che chiedevano conferma della scossa.