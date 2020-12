STMicroelectronics e Schneider Electric collaborano per la Carbon Neutrality e lo sviluppo congiunto di soluzioni ad alta efficienza energetica

17 dicembre 2020 a

(17 dicembre 2020) - Stezzano (BG) 17 dicembre 2020 - STMicroelectronics , leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, ha scelto Schneider Electric come partner strategico per supportare il suo obiettivo di diventare Carbon Neutral entro il 2027. Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale dell'automazione e della gestione dell'energia, supporterà ST nella prossima fase del programma già avviato dall'azienda per ridurre il suo impatto ambientale in tutto il mondo.

La collaborazione tra le due società riguarderà la riduzione del consumo di energia complessivo dei siti di produzione e progettazione di ST, la strategia per l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili in tutte le sedi di ST, l'identificazione e l'implementazione di programmi credibili e attuabili per l'annullamento delle emissioni di Co2.

La partnership si fonda su una relazione di lunga data tra le due società. Attualmente, ST fornisce a Schneider Electric una serie di componenti ad alta efficienza energetica che l'azienda utilizza in variatori di velocità, sistemi di monitoraggio energetico, sistemi per la gestione degli edifici e gruppi di continuità.

Nell'ambito del nuovo accordo, ST e Schneider Electric intensificheranno la collaborazione per sviluppare congiuntamente nuovi prodotti, tecnologie e soluzioni orientati al miglioramento dell'efficienza energetica, supportando la trasformazione digitale di edifici, data center, applicazioni industriali e infrastrutture. Le due aziende esploreranno, in particolare le possibilità offerte dai semiconduttori ad ampio bandgap (SiC e GaN), dai sensori basati sull'AI e dalla connettività.

“ST sta definendo obiettivi e piani più ambiziosi per la sostenibilità delle proprie attività operative al fine di diventare Carbon Neutral entro il 2027. A questo scopo, abbiamo stilato un programma completo che prevede interventi di ampia portata nei nostri stabilimenti — risorse strategiche che rafforzeranno i nostri siti di progettazione, le nostre iniziative globali per l'approvvigionamento di energia al 100% da fonti rinnovabili e la riduzione dell'impatto complessivo di tutte le nostre attività operative,” ha dichiarato Jean-Marc Chery, President CEO di STMicroelectronics. “Si tratta di obiettivi molto ambiziosi per un'azienda globale come ST e, per raggiungerli, collaboreremo con una delle aziende leader in questo campo, Schneider Electric. Il supporto di Schneider sarà importante per il conseguimento dei nostri target di sostenibilità e per lo sviluppo congiunto di tecnologie, prodotti e soluzioni che possano fornire benefici ai settori con cui lavoriamo e, in ultima analisi, a tutta la società nel suo complesso.”

“Schneider Electric sta supportando la transizione verso un mondo interamente elettrico e digitale che permetta di vincere le sfide della crisi climatica senza lasciare indietro nessuno. Ma non stiamo agendo da soli; il nostro ecosistema — che comprende i nostri clienti e i nostri fornitori — svolge un ruolo cruciale in questa transizione”, ha dichiarato Jean-Pascal Tricoire, Chairman CEO di Schneider Electric. “STMicroelectronics, nel suo duplice ruolo di cliente e fornitore, è uno dei nostri partner principali in questa avventura. Utilizzando le soluzioni ST nei nostri prodotti, possiamo accelerarne le prestazioni e l'efficienza. Allo stesso tempo, lavorando insieme a ST per fissare e raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, creiamo un circolo virtuoso che avrà effetti positivi sulla lotta al cambiamento climatico e consentirà ad ognuna delle nostre aziende di raggiungere i rispettivi traguardi di sostenibilità.”

Chi è Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone.

STMicroelectronics

In ST, siamo 46 mila creatori e costruttori di tecnologie a semiconduttore e governiamo la catena di fornitura nei semiconduttori con siti manifatturieri allo stato dell'arte. Come produttore indipendente di dispositivi lavoriamo con i nostri 100 mila clienti e migliaia di partner per progettare e costruire prodotti, soluzioni ed ecosistemi che rispondono alle loro sfide e opportunità, e alla necessità di supportare un mondo più sostenibile. Le nostre tecnologie consentono una mobilità più intelligente, una gestione più efficiente della potenza e dell'energia e il dispiegamento su larga scala dell'Internet of Things e della tecnologia 5G. Per ulteriori informazioni consultare il sito

