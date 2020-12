Recordati: assemblea approva fusione con Rossini Investimenti e Fimei

17 dicembre 2020 a

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - E' stato approvato il progetto di fusione di Rossini Investimenti e Fimei in Recordati. Le assemblee straordinarie degli azionisti di Recordati, Rossini Investimenti e Fimei hanno dato il via libera oggi all'operazione. La fusione per incorporazione, ricorda una nota, serve a realizzare un accorciamento della catena di controllo rispetto alle società operative e semplificare la struttura societaria del gruppo a cui Recordati appartiene. Consentirà di ridurre i costi amministrativi e ottenere sinergie amministrative e sinergie legate ai costi fissi di struttura.