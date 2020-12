Moda: Pitti Uomo 99, evento speciale con Brunello Cucinelli il 12 gennaio (2)

17 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - A inaugurare il salone online sarà un 'opening' speciale. Brunello Cucinelli, uno dei marchi e delle aziende di riferimento di Pitti Uomo, campione del menswear italiano riconosciuto a livello globale, sceglie di realizzare assieme a Pitti Immagine uno special event il 12 gennaio: uno streaming live da Solomeo, che andrà online alle ore 10.30 su Pitti Connect, con il quale Cucinelli presenterà la nuova collezione autunno-inverno 2021, e che di fatto anticipa la partecipazione dell'azienda all'edizione fisica di febbraio.

"Siamo davvero felici che Brunello Cucinelli aderisca alla prossima edizione di Pitti Uomo – aggiunge Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine – un'edizione straordinaria per tanti motivi, facilmente intuibili. Questa collaborazione, che inizia con un evento speciale in formato digitale per poi giungere all'appuntamento in Fortezza da Basso, è una sorta di manifesto del progetto complessivo che stiamo proponendo ai nostri espositori, alcuni dei quali, una selezione di altro profilo, si stanno impegnando per presentarsi attraverso eventi speciali. Una collaborazione dal forte valore simbolico. Noi di Pitti infatti abbiamo predisposto tutte le condizioni per aprire il salone fisico, compresa la fiducia che a fine febbraio la situazione sanitaria sia sufficientemente sotto controllo: la scelta di Cucinelli esprime la volontà di essere assieme in un momento così complesso per l'industria della moda, per guardare alla prossima stagione con più ottimismo e determinazione".

"Da sempre, considero Pitti come un appuntamento fondamentale per la moda Uomo; una manifestazione a cui siamo particolarmente legati – commenta Brunello Cucinelli – perché fa parte della nostra storia. Durante quattro giorni, la Fortezza da Basso nel cuore di Firenze si trasforma in un défilé a cielo aperto, un'occasione unica per respirare i nuovi stimoli, per capire l'orientamento del gusto per la nuova stagione. Un luogo d'incontro speciale, dove le aziende, gli imprenditori, i buyers internazionali, i giornalisti e i clienti possono incontrarsi e confrontarsi, prima di spostarsi a Milano per la Fashion Week. Credo fortemente che grazie alla combinazione di questi due appuntamenti, l'Italia offre al mondo una delle più affascinanti settimane dedicate alla moda e all'eleganza maschile".