Maire Tecnimont accende le torri di Milano per augurare alla città un nuovo inizio insieme

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Un messaggio rivolto a tutta la città per intraprendere il nuovo anno insieme: Maire Tecnimont illumina il suo quartier generale nel Complesso Torri Garibaldi a Milano per lanciare un messaggio di incoraggiamento alla fine di un anno che ha cambiato la vita di tutti, per gli inevitabili impatti della pandemia da Covid-19. In occasione dell'anniversario dei 15 anni dalla propria costituzione, il Gruppo ha deciso quindi di radunare le sue oltre 9100 persone distribuite in 4 continenti in un unico abbraccio digitale e illuminare le proprie Torri, Maire Tecnimont, per una settimana in occasione delle festività.

Il quindicennale di Maire Tecnimont diventa quindi l'occasione per ringraziare tutti i dipendenti per la straordinaria dedizione ed il fortissimo senso di appartenenza che ha permesso all'azienda di continuare a lavorare in tutti i paesi in cui opera, reagendo con crescente resilienza e spirito di sacrificio alla situazione di difficoltà che tutto il mondo vive da quasi un anno. We believe in a brighter future – We wish for a new restart: l'augurio per un futuro più luminoso, che sia più inclusivo e più sostenibile, anche grazie all'ingegno e al DNA tecnologico del Gruppo Maire Tecnimont per supportare la transizione energetica, una rivoluzione globale che l'impatto della pandemia ha accelerato e progressivamente trasformato in realtà.

Questi alcuni dei messaggi che saranno proiettati da stasera fino al 26 dicembre dalle ore 18 alle 24 sul corpo della torre che è il simbolo del Gruppo e parte integrante del nuovo skyline milanese. Un progetto di comunicazione concepito e sviluppato grazie a FeelRouge Worldwide Shows, che riassume i principi con cui Maire Tecnimont è impegnata ogni giorno nel contribuire a costruire il futuro del nostro pianeta, come fatto in occasione dei festeggiamenti del decennale nel 2015. A distanza di cinque anni quindi la sede del Gruppo diventa per la seconda volta il palcoscenico con cui comunicare con la città, condividendo i tratti che lo contraddistinguono: l'impegno crescente verso un mondo più sostenibile attraverso l'ingegno delle proprie persone, l'innovazione 2 tecnologica e lo spirito imprenditoriale per promuovere nel mondo l'eccellenza italiana.