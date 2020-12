Libia: vescovo Mazara, 'il più bel regalo di Natale per le famiglie dei pescatori'

17 dicembre 2020 a

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - "Siamo felicissimi di questa notizia, tanto più bella quanto inaspettata. Tre mesi vissuti insieme ai familiari ci avevano resi scettici ma ora l'incubo è finito. Aspettiamo di trascorrere queste ore di attesa per riabbracciarli. Questo è il più bel regalo di Natale per le famiglie. La gioia è tutta loro ma è anche nostra". Con queste parole il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero ha commentato la notizia della liberazione dei pescatori sequestrati in Libia.